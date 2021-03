L1 : Le PSG tape l'OL et reprend la tête !

Dans : Ligue 1.

30e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain : 2 à 4.

Buts : Slimani (62e), Cornet (81e) pour l'OL ; Mbappé (15e, 52e), Danilo (32e), Di Maria (47e) pour le PSG.

Quelques heures après l’étonnante défaite du LOSC, le Paris Saint-Germain a frappé un énorme coup dans la course au titre en venant à bout de l’Olympique Lyonnais (4-2).

Dans ce choc, synonyme de première finale pour la L1, le PSG débutait parfaitement. Puisqu’après une énorme occasion de Kean, stoppée par Lopes (6e), c’est Mbappé qui ouvrait la marque ! En profitant d’un ballon relâché par Lopes sur une frappe de Verratti, le champion du monde trompait le gardien portugais entre les jambes du gauche à bout portant (0-1 à la 15e). Suite à ce but, l'intensité de la rencontre diminuait clairement d’un cran… jusqu’au second but parisien. Sur un centre de Kimpembe depuis le côté gauche, Marquinhos remisait de la tête pour Danilo, qui crucifiait l’OL d’une demi-volée du droit (0-2 à la 32e).

Dès la reprise, le PSG enfonçait le clou avec un coup-franc direct de Di Maria (0-3 à la 47e). Ensuite, Navas arrêtait un tir de Toko Ekambi (51e), avant que Mbappé n’achève Lyon en contre (0-4 à la 52e). Après l’heure de jeu, Slimani sauvait l’honneur de l’OL sur une passe de Cornet (1-4 à la 62e). Puis le défenseur ivoirien relançait un peu plus Lyon du gauche (2-4 à la 81e). Un sursaut d'orgueil finalement vain...

Grâce à cette victoire (4-2), le PSG répare son erreur de la semaine passée contre Nantes et récupère la première place de la Ligue 1 ! Avec 63 points, l’équipe de Mauricio Pochettino dépasse le LOSC à la différence de buts. Trois longueurs derrière, la formation de Rudi Garcia doit plus regarder dans son rétroviseur, où Monaco revient vite, plutôt que devant, où la course au titre devrait se jouer entre Paris et Lille...