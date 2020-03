L1 : Lille bat Nantes et s'accroche au podium

Dans : Ligue 1.

Lille bat Nantes à La Beaujoire : 0-1

But pour Lille : André (58e)

Dominateur tout au long du match, Lille s’est logiquement imposé sur la pelouse de Nantes ce dimanche après-midi (0-1).

Après les succès de Marseille à Nîmes et de Rennes à Toulouse, les Dogues n’avaient pas le droit à l’erreur, en déplacement à Nantes ce dimanche. Et visiblement, Christophe Galtier a réussi à transmettre cette interdiction de la défaite à ses joueurs puisque dès les premières minutes, Lille prenait les opérations en main. En première mi-temps, Rémy et Fonte étaient tout proche d’ouvrir le score mais l’excellent Lafont retardait l’échéance.

Toujours aussi dominateur en seconde période, Lille faisait plier Nantes sur un but signé André de la tête sur corner. Malgré un timide réveil lors de la seconde période, l’équipe de Christian Gourcuff était bien trop brouillonne pour espérer une égalisation. Au classement, Lille revient à un point de Rennes et à neuf points de l’Olympique de Marseille. Quant aux Nantais, victorieux de l’OM la semaine dernière au Vélodrome, ils sont 11es de Ligue 1.