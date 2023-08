L1 ‍: Le PSG champion, l'OL hors du top 5, les stats ont parlé ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Après l'intelligence artificielle, l'entreprise de statistiques sportives Opta entend prédire le futur classement de la Ligue 1 2023-2024. Sur base de nombreux chiffres précis, Opta a livré son verdict : Le PSG sourit, l'OL moins, les promus grimacent fortement.

Qui est capable d'anticiper à quoi ressemblera la Ligue 1 version 2023-2024 ? Pas grand monde et c'est tout à fait normal. Avec une nouvelle formule à 18 clubs, de nouveaux investisseurs et des mercato bien différents en fonction des clubs, la tâche s'annonce quasi impossible. Même si le PSG apparaît comme le favori numéro 1 au titre comme chaque année depuis 2012, derrière c'est le flou total. Que fera le RC Lens avec la Ligue des champions à jouer ? Comment se comportera l'OM de Marcelino ? Que donnera l'OL version John Textor ? Les promus Metz et Le Havre arriveront-ils à survivre dans l'élite ? L'intelligence artificielle a déjà commencé à étudier la question, Opta s'y charge désormais avec ses bases de données statistiques très fournies.

Un futur classement assez proche du précédent

Pour son processus de calcul, Opta a utilisé un supercalculateur. Il a pris en compte les chiffres de l'entreprise, la nouvelle formule du championnat à 18 et a réalisé 10 000 simulations de classement. In fine, Opta a classé chaque club selon le classement qu'il avait réussi à atteindre plus souvent que les autres. Sans surprise, le PSG finira champion de France en mai 2024 avec une probabilité de 55,5%. Le dauphin n'a pas non plus été difficile à déterminer. Comme en 2023, le RC Lens suivrait le PSG au classement. Les Sang et Or ont 27,6% de chances de finir 2e et même 21,6% de chances d'être champion selon Opta.

55.5% - Selon le modèle prédictif d'Opta, Paris a 55.5% de chances de conserver son titre de champion de France en Ligue 1 2023/24. Anticipation.



Retrouvez toutes les projections de notre modèle sur @OptaAnalyst : https://t.co/HTGfC2mMI9 — OptaJean (@OptaJean) August 9, 2023

Le top 5 a une allure presque similaire à 2023 puisque l'OM serait 3e (16,2%) devant Lille et Rennes. La saison passée, Rennes avait fini 4e devant le LOSC. Pas de top 5 encore pour l'OL qui aurait toutefois le plus de chances de finir 6e (13%). Les Gones auraient même 13,2% de chances de finir 4e et 13,7% de chances de finir 5e. Monaco, Nice, Montpellier et Strasbourg compléteraient un top 10 un peu différent par rapport à 2023 (Clermont et Lorient avaient été 8e et 10e). En bas de tableau, Opta est très pessimiste pour les promus. Metz et Le Havre finiront aux deux dernières places selon Opta. Le HAC a même 46,6% de chances de finir lanterne rouge. Pour le 16e et futur barragiste, c'est plus serré mais Nantes échouera à cette position devant jouer sa peau face à une équipe de Ligue 2 selon les chiffres. Les Canaris seraient devancés par leurs voisins Lorient et Brest. Reste désormais à confirmer la pertinence de ces chiffres alors que le football reste le sport imprévisible par excellence.