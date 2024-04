Brest européen, les Bretons enfoncent Rothen

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Brest a officiellement décroché son ticket pour la coupe d’Europe la saison prochaine en battant Rennes dimanche. L’équipe d’Éric Roy est certaine de terminer dans le top 5 de la Ligue 1.

Pour l’instant, le Stade Brestois ne sait pas encore s’il disputera la Ligue des Champions ou l’Europa League la saison prochaine. Il est en revanche acté que l’équipe d’Eric Roy jouera une coupe d’Europe puisque la victoire folle à Rennes dimanche (4-5) a permis au SB29 d’assurer sa présence dans le top 5 de la Ligue 1. Une véritable consécration pour Brest, dont la place dérange toutefois certains observateurs. Il y a quelques jours, Jérôme Rothen a notamment indiqué dans son émission sur RMC que selon lui, la présence de Brest en coupe d’Europe la saison prochaine n’était pas une bonne nouvelle pour le football français. « Bien sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle, même s'ils ont du mérite, de voir Brest faire la Ligue des champions. Sachant que c'est une compétition où on a souvent très peu de bons résultats avec des équipes moyennes. Le budget de Brest montre le niveau des joueurs » a notamment lancé Jérôme Rothen, dont les propos ont suscité une certaine polémique.

Jérôme Rothen crache sur Brest et déclenche la polémique https://t.co/1tjvijzMsE — Foot01.com (@Foot01_com) April 25, 2024

En ce début de semaine, Eric Roy est lui-même sorti du silence pour répondre aux détracteurs de son équipe et à ceux qui pensent que Brest va plomber l’indice UEFA de la France en coupe d’Europe la saison prochaine. « J’ai encore entendu des choses, que l’on m’a répété et que j’ai été vérifié. J’ai entendu pendant notre match des consultants dire ‘si Brest est en Europe, pour la Ligue 1 c’est terrible’. Mais ça veut dire quoi en faite ? C’est le sportif qui prime. Si on reste dans les cinq premiers, on le doit à nous et à ce que l’on a fait sur le terrain. Donc en quoi ce serait un désaveu pour la Ligue 1 d’avoir Brest en coupe d’Europe l’année prochaine à partir du moment où on l’a gagné sur le terrain ? » s'est interrogé l'entraîneur breton, avant de conclure.

Eric Roy répond aux haters de Brest

« On entend encore des choses comme ça… Les instances, les médias, préfèrent avoir des grandes équipes avec des grands stades, je peux l’entendre. Mais c’est aux grands clubs de faire le travail sur le terrain et manifestement, certains ne l’ont pas fait. On n’a rien volé à personne, c’est pour ça que je dis que lorsque j’entends ça, cela veut dire que ça dérange certains » a lancé Eric Roy, qui estime à juste titre que Brest n’a volé la place de personne et que si son équipe est qualifiée pour la coupe d’Europe, c’est surtout parce que certains gros clubs ont totalement raté leur saison. On pense à Rennes, à Marseille ou encore à Lyon, qui partaient avec une grosse longueur d’avance sur Brest au début du championnat pour se qualifier en Europe, mais qui cravachent encore à trois journées de la fin pour valider leur ticket. Alors que pendant ce temps, le Stade Brestois peut déjà sortir le champagne.