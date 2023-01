L1 : Le PSG bat Angers, le spectacle attendra !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 18e journée

Parc des Princes

PSG-Angers 2-0

Buts : Ekitike (5e), Messi (72e)

Le PSG a repris sa marche en avant en Ligue 1 en dominant la lanterne rouge Angers 2-0. Néanmoins, les Parisiens, sans Mbappé, n'ont pas rassuré leurs supporters avec un contenu très pauvre par moments.

Le match des extrêmes n'a pas toujours bien porté son nom. Le PSG prenait pourtant rapidement les devants dans ce match. Mukiele centrait et Ekitike devançait Hountondji au premier poteau pour tromper Bernardoni. Derrière, on assistait à une attaque-défense sur un rythme très lent. Les Parisiens inquiétaient encore l'arrière-garde angevine. Sur coup-franc, Ramos plaçait sa tête mais butait sur Bernardoni (27e). Globalement, sans Kylian Mbappé, le PSG faisait le travail sans forcer son talent.

Prestation catastrophique du @PSG_inside plus lent et plus au ralenti ça ne me parait pas possible. Comment les joueurs contre le dernier de @Ligue1UberEats peuvent-ils se contenter d’une telle prestation…#PSGSCO #deprimant#inquietant — Duchesne Ludovic (@ludoduchesne) January 11, 2023

Pas terrible le PSG. #PSGSCO — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 11, 2023

Le déchet technique et le manque d’intensité de la part du PSG ce soir, c’est préoccupant.



Perdre le ballon aussi vite et prendre autant de temps à le récupèrer face à la lanterne rouge c’est révélateur du niveau qu’affiche le PSG depuis quelques temps. — Fayad Moindjie (@fayad_mdj) January 11, 2023

C'était autre chose en seconde période. Angers jouait bien plus vers l'avant et le rythme lent du PSG commençait à poser problème. Les spectateurs s'ennuyaient peut-être, les observateurs critiquaient beaucoup sur les réseaux sociaux mais surtout le club parisien perdait le fil. Angers se montrait plus dangereux mais restait imprécis dans la finition. Sima seul dans la surface envoyait le ballon dans les tribunes. Derrière, à la limite du hors-jeu, Messi faisait le break et assurait le succès parisien. 2-0, sans réelle émotion mais avec une belle opération puisque Lens ne gagnait pas à Strasbourg.