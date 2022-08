L1 : La sécheresse frappe la France, une décision tombe

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La sécheresse est bien présente en France, et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont invités à surveiller ça de près.

Les gouttes de pluie se font rares cet été, et la France manque inexorablement d’eau. De nombreux départements sont en alerte sécheresse, et des mesures de plus en plus drastiques sont prises. Tous les secteurs de la société sont touchés, et le sport n’y échappe pas. Dans de nombreux départements, l’arrosage des pelouses est désormais interdit, et cela touche inévitablement les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. Si certains clubs comme Laval ont créé des bassins de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage de la pelouse, la plupart des formations de l’élite doivent désormais faire attention. Les conséquences seront visibles ce week-end, entre des pelouses forcément sèches avec les températures chaudes des dernières semaines, et des champignons qui peuvent proliférer faute de repousse du gazon par ces températures, comme c’est le cas à Montpellier.

Arrosage limité, c'est possible ?

Résultat, les aires de jeu ne seront pas à la fête en ce début de saison, et la Ligue a décidé d’annuler son classement des pelouses jusqu’à nouvel ordre. Un classement qui est tout de même suivi par les clubs, puisqu’il génère des récompenses financières, et même de possibles amendes pour les très mauvaises pelouses. Mais la priorité actuelle va à l’économie d’eau, comme l’a fait savoir la LFP. « La Ligue de Football Professionnel invite les clubs de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT et les Préfectures, qui sont les seules décisionnaires en la matière, à se rapprocher pour étudier localement si un arrosage le plus raisonné possible peut être mis en place. En consommant le moins d’eau possible afin de préserver une qualité minimale de la pelouse, l’objectif est de garantir une aire de jeu assurant la santé des joueurs », a souligné la Ligue, qui sait que la tenue d’une pelouse de très haut niveau nécessite forcément un arrosage intensif.