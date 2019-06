L1 : La LFP va se gaver grâce à Uber Eats

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG.

On l'a appris mercredi, à partir de la saison 2020-2021, Uber Eats va donne son nom à la Ligue 1, remplaçant ainsi Conforama sur ce contrat de naming. Et du côté de la Ligue de Football Professionnel on se frotte les mains après cet accord de deux ans avec la compagne américaine. Car comme le révèle Capital, là où Conforama payait 8ME par saison pour associer sa marque à la Ligue 1, Uber Eats règlera une facture de 15ME, soit près du double.

Avec ce deal, le Championnat de France rejoint l'Italie, où la compagnie de téléphonie TIM paie le même montant pour être lié à la Série A, tandis qu'en Espagne la banque Santander sponsorise à hauteur de 20ME par an la Liga et la deuxième division. A noter que la Premier League a décidé en 2016 de ne plus associer le nom d'une marque à son championnat, alors que la dernière année du contrat avec la banque Barclays lui avait rapport près de 45ME ! Mais du côté de la France, l'heure est à l'optimisation de toutes les rentrées financières possibles pour le plus grand bonheur des 20 clubs de Ligue 1.