L1 : L'OM sombre contre Nantes, la Coupe d'Europe s'éloigne !

Dans : Ligue 1, OM, FC Nantes.

Orange Vélodrome.

OM - Nantes : 1-2.

Buts : Balotelli (25e) pour l'OM ; Moutoussamy (22e), Girotto (50e) pour Nantes.

Suite aux victoires de l’OL et de l’ASSE, l’Olympique de Marseille a fait la mauvaise opération du week-end contre le FC Nantes (1-2).

Pour rester en vie dans la lutte pour la Ligue des Champions, le club phocéen était dans l'obligation de l'emporter. Sauf que la rencontre débutait mal, vu que Moutoussamy ouvrait le score d’un enroulé du droit depuis l’extérieur de la surface à la réception d’une balle contrée par Gustavo (0-1 à la 22e). Mais dans la foulée, Balotelli égalisait d’une belle tête plongeante au premier poteau sur un centre d’Ocampos (1-1 à la 25e). Avant la pause, le buteur italien aurait pu recevoir un carton rouge pour avoir asséné un coup de poing à Diego Carlos, mais l’arbitre ne lui donnait finalement qu’un avertissement (41e). Au retour des vestiaires, l’OM se faisait encore surprendre, puisque Girotto redonnait l’avantage aux siens d’une reprise sur corner face à un Mandanda hésitant (1-2 à la 50e).

Un but qui suffisait au bonheur du FCN (1-2), qui valide donc mathématiquement son maintien en L1 avec cette quatrième victoire d'affilée. De son côté, l’OM, qui n’avait plus perdu à domicile depuis le mois de janvier, dit pratiquement adieu au podium, l’OL étant huit point devant à quatre journées de la fin. Marseille se met même en grand danger dans la course à l’Europe, vu que le quatrième stéphanois a désormais cinq unités d’avance.