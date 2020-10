L1 : L'OL et l'OM vont pleurer cette saison, Pierre Ménès prévient

Dans : Ligue 1.

Large vainqueur de Lens (4-0), Lille a pris la tête de la Ligue 1 dimanche soir tandis que le Stade Rennais, invaincu depuis le début de la saison, occupe la troisième place.

Les équipes de Julien Stéphan et de Christophe Galtier s’affirment au fil des semaines comme de sérieux prétendants au podium. Un constat d’autant plus valable que Monaco, Marseille ou encore Lyon, connaissent quelques difficultés ces dernières semaines, bien que l’OM et l’OL aient retrouvé le goût de la victoire ce week-end, respectivement face à Bordeaux (3-1) et Strasbourg (2-3). Aux yeux de Pierre Ménès, interrogé à ce sujet dans sa pastille digitale Pierrot Face Cam, Nordistes et Bretons restent toutefois les grands favoris pour accompagner le Paris Saint-Germain sur le podium de la Ligue 1 à l’issue de la saison.

« Lille en tête de la L1, une surprise ? Non, ce n’est pas une surprise. Je pense qu’avant le début de la saison, on pouvait penser que Lille et Rennes seraient de très sérieux outsiders et c’est ce qu’ils confirment en ce début de saison. Je pense que sur ce qu’on l’on voit depuis le début de la saison, Lille et Rennes peuvent aisément terminer aux places qualificatives en Ligue des Champions pour l’année prochaine. Je pense que Lille est un peu plus solide que Rennes et que Rennes a plus de moyens offensifs que Lille. Mais bon, comme leur match d’ouverture l’a prouvé (1-1), ce sont deux équipes très proches l’une de l’autre » a fait savoir Pierre Ménès, lequel ne doit toutefois pas oublier que le Stade Rennais disputera cette saison la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire tandis que Lille risque de perdre des plumes en Ligue Europa. Deux facteurs qui pourraient être décisifs dans la course à l’Europe via le championnat.