TV ‍: Lens - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Solide leader du championnat de France après une première partie de saison rondement menée, le Paris Saint-Germain va sérieusement reprendre du côté de Lens ce week-end.

Quelle heure pour Lens – PSG ?

Après un match de reprise tranquille contre les amateurs de Revel en 32es de finale de la Coupe de France la semaine passée (9-0), le club de la capitale française va retrouver la L1 avec l’envie de bien faire du côté de Lens. Ce match entre le RCL et le PSG se jouera ce dimanche 14 janvier à 20h45 au Stade Bollaert. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Lens – PSG ?

Cette première grande affiche de l’année 2024 en Ligue 1 sera bien entendu diffusée sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation de ce match sera réalisée par Thibault Le Rol, Jérôme Alonzo et Mathieu Debuchy.

Lens – PSG ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentateur : @ThibaultLeRol, avec Jérôme Alonzo et @MatDebuchy pic.twitter.com/hE3FhOLSGt — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 10, 2024

Les compos probables de Lens – PSG :

Éliminé de la Coupe de France face à Monaco la semaine passée et battu juste avant la trêve par Nice, Lens va tenter de se relancer dans ce grand match. Mais l’affaire ne sera pas simple pour les Sang et Or, sachant que c’est le PSG qui va débarquer à Bollaert dimanche. Histoire de retrouver une place européenne, le RCL va chercher à battre Paris. Mais pour remplir sa mission, Franck Haise sera privé des joueurs partis à la CAN, comme Samed, Mendy, Haidara ou Guilavogui. Samba sera également suspendu.

La compo probable de Lens : Leca - Aguilar, Danso, Medina - Frankowski, El Aynaoui, Diouf, Maouassa - Sotoca, Wahi, Said.

Leader avec quelques points d’avance sur Nice, le PSG n’a plus perdu en L1 depuis le mois de septembre. Autant dire que Paris va se déplacer à Lens avec la ferme intention de conserver son invincibilité. Même si pour cela, Luis Enrique devra composer sans Hakimi et Lee, partis avec leurs sélections. Skriniar, Kimpembe, Mendes et Ruiz sont blessés.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez - Zaire Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.