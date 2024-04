Jérôme Rothen crache sur Brest et déclenche la polémique

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Troisième de Ligue 1 à quatre journées de la fin du championnat, Brest a de grandes chances de se qualifier pour la Ligue des Champions à l’issue d’une saison exceptionnelle de la part des joueurs d’Eric Roy.

Avec un point d’avance sur Lille mais surtout cinq unités d’avance sur Nice, le Stade Brestois est plus que jamais en lice pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. L’équipe entraînée par Eric Roy réalise une saison tout simplement exceptionnelle et a parfaitement profité des défaillances de Lyon, Rennes ou encore Marseille pour se hisser dans le top 4 de la Ligue 1. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a salué le parcours de Brest mais pour l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’, la présence du club breton sur le podium du championnat n’est pas une bonne nouvelle pour le football français.

« Bien sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle, même s'ils ont du mérite, de voir Brest faire la Ligue des champions. Sachant que c'est une compétition où on a souvent très peu de bons résultats avec des équipes moyennes. Le budget de Brest montre le niveau des joueurs. Ils surperforment cette année, tant mieux, et méritent d'être là. Sauf que s'ils sont là c'est qu'il y a eu trop de défaillances des plus gros. Donc ça veut dire que les plus gros ont les moyens d'avoir une meilleure équipe que Brest la saison prochaine » a notamment analysé Jérôme Rothen, qui ne se cache pas pour dire qu’il aurait préféré voir Marseille ou Lyon à la place de Brest. Des propos qui ont déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. Sur X, de nombreux internautes sont révoltés par les propos de Jérôme Rothen à l’encontre du Stade Brestois et défendent le club breton, qui mérite plus que quiconque sa qualification en Ligue des Champions.

Jérôme Rothen se fait incendier pour ses propos

« Les vraies lacunes du foot français, ce n’est pas Brest, mais Lyon, Marseille, rennes ou encore Nice qui ne sont pas à leur niveau et ça, ce n’est clairement pas la faute de Brest », « Ce petit monde de la Ligue 1, qui dénigre la saison exceptionnelle de Brest mais qui adule l’OL qui a pu racheter une demi-équipe pour bachoter une 9ème place et l’Om « héroïque » 8e avec le même nombre de points et des joueurs à 500k le mois », « Donc mise à part L’OM et Paris le reste peuvent pas jouer une coupe européenne ? Hallucinant ces discours », « En Espagne ,Gerona devrait jouer la ligue des champions aussi... Les autres n'ont qu'à être meilleur ils le méritent et devront jouer crânement leur chance, c'est tout », « Si Brest se qualifie c'est qu'ils l'auront mérité et que les autres équipes n'avaient qu'à être meilleures », « Et Monaco en finale de LDC c’était une bonne nouvelle pour le foot européen ? Seul le terrain parle. Encore une fois il dit de la… » ou encore « La condescendance de Rothen est hallucinante, le club n’a pas volé sa place. Il se prend pour qui sans déconner ? » peut-on lire au milieu de centaines de messages similaires. Jérôme Rothen ne s’est clairement pas fais des amis à Brest avec de tels propos et sera sans doute invité à les préciser lors de ses prochaines émissions, d’autant que la cote de sympathie de l’équipe d’Eric Roy dépasse largement le cercle des supporters de Brest cette saison.