L1 : Lille au top, Daniel Riolo tape sur l’OL et l’OM

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, Lille a livre une démonstration de force à l’occasion du derby du Nord face au Racing Club de Lens à domicile (4-0).

En grande forme, les hommes de Christophe Galtier se sont emparés de la première place du classement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Nordistes n’ont pas volé leur costume de leader, au vu des performances très abouties livrées depuis le début de la saison. De quoi faire complexer l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, bien loin d’être aussi convaincants depuis la reprise des compétitions fin août. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a d’ailleurs fait des Dogues le principal favori à la seconde place, devant les équipes de Rudi Garcia et d’André Villas-Boas…

« Je ne sais pas si Lille pourra rivaliser avec le PSG pour le titre, je ne sais pas s’ils peuvent rester dans les clous en termes de points, mais le favori numéro un pour la deuxième place, c’est Lille ! Ils sont au-dessus de l’OM, l’OL ou Rennes en termes d’effectif, de jeu, d’animation sur le terrain. C’est plus homogène que Lyon et Marseille, c’est meilleur derrière, ils ont un meilleur gardien, le milieu est bien, sur les côtés aussi. Au niveau du jeu collectif, c’est du haut niveau, même si devant, ils gâchent un peu les opportunités… Je ne vois pas dans une autre équipe en France une telle volonté d’aller de l’avant, de jouer rapidement les transitions, de faire le geste juste. Ça va vite, c’est frais, c’est déterminé, c’est généreux. Lille me plaît depuis pas mal de temps, mais là, c’est vraiment costaud » a estimé le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Il sera désormais intéressant de voir comment Lille gérera l’enchainement des matchs avec la Ligue Europa, qui fait son grand retour dès jeudi avec un déplacement sur la pelouse du Sparta Prague à 21 heures, avant d’enchaîner avec un voyage périlleux à Nice.