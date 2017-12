L1 : L’équipe type de Daniel Riolo en mode PSG-OM

Dans : Ligue 1, PSG, OM, OL, FC Nantes.

La phase aller de Ligue 1 est terminée, c’est le moment où les observateurs dévoilent leur équipe type de la première partie de saison.

Compte tenu de sa suprématie, le Paris Saint-Germain est systématiquement le club le mieux représenté dans ces meilleures compositions. Par exemple, six Parisiens ont leur place dans le onze de Daniel Riolo. On pense notamment à Marco Verratti, préféré au Lyonnais Tanguy Ndombele. « J'ai pensé à mettre Ndombele mais je l'ai mis sur le banc. J'ai mis Verratti parce que je préfère un joueur qui a plus de ballon », a expliqué le consultant de RMC, qui a évidemment aligné le trio MCN, avec un Gone pour les soutenir.

« Ensuite j'ai mis Fekir derrière la ligne de trois du PSG. Mbappé, Cavani, Neymar, il était impossible de mettre autre chose, a-t-il commenté. J'avais une hésitation entre Cavani et Falcao, les deux ont été extraordinaires mais Falcao va sur le banc. » A noter que trois joueurs de l’Olympique de Marseille sont présents, à savoir Adil Rami, Jordan Amavi et Luiz Gustavo. Tandis que Florian Thauvin n’est que remplaçant dans l’équipe de Riolo.

Le 11 de Daniel Riolo : Tatarusanu - Dani Alves, Rami, Thiago Silva, Amavi - Luiz Gustavo, Verratti - Fekir - Mbappé, Cavani, Neymar.

Remplaçants : Anthony Lopes, Thauvin, Dubois, Ndombele, Diego Carlos, Falcao