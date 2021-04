L1 : Dijon, Nice, ce classement où la L1 écrase l’Europe

Dans : Ligue 1.

La Ligue 1 place sept clubs dans le top dix des équipes offrant le plus de temps de jeu aux joueurs de moins de 21 ans en championnat. Le Borussia Dortmund domine le classement.

Dans sa 333e Lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES dresse le classement des équipes qui offrent le plus de temps de jeu au jeunes joueurs. Pour être plus précis, on y découvre le pourcentage de minutes disputées par les footballeurs de moins de 21 ans en championnat. Plus de 999 clubs de 71 premières divisions dans toute la planète ont été étudiées. En ce qui concerne les cinq grands championnats européens, c'est le Borussia Dortmund qui domine le classement avec 28.5%. Réputé pour être un des meilleurs clubs pour développer le potentiel des jeunes joueurs, il n'est pas surprenant de retrouver le club allemand au sommet. Giovanni Reyna ou encore Jude Bellingham, buteur et auteur d'une excellente prestation contre Manchester City, en sont le parfait exemple. Mais derrière le Borussia, on retrouve de nombreuses formations de Ligue 1.

La L1 sous le signe de la jeunesse

Derrière le Borussia Dortmund, on retrouve l'OGC Nice (24.3%), l'AS Monaco (24.1%) et le Stade Rennais (20.7%). Mais la domination française est encore plus importante si l'on observe le TOP 10. En effet, sept formations de Ligue 1 occupent les dix premières places. En plus de celles déjà citées, Dijon, l'ASSE, Lille et Lens offrent également un pourcentage de temps de jeu au moins de 21 ans supérieur à 15%. À l'inverse, le FC Nantes est l'équipe française donnant le moins de chances à ses jeunes, avec seulement 0.2% des minutes. Angers (1.2%) et Brest (1.6%) sont également à la traîne. Parfois décrite comme le « centre de formation » de l'Europe, la Ligue 1 confirme son statut de tremplin pour les jeunes joueurs.