L1 : Bordeaux garde sa série face à l’OM, la manière choque

Dans : Ligue 1.

Match très bizarre ce dimanche soir entre Bordeaux et Marseille, avec un match nul 0-0 plutôt logique étant donné le niveau affiché par les deux équipes.

Mais plus que la faiblesse technique ou les pauvres intentions offensives, c’est l’attitude des Bordelais en fin de rencontre qui a scotché tout le monde, y compris le public du Matmut Atlantique. A 10 minutes de la fin, les Girondins ont progressivement reculé comme s’ils menaient au score afin de protéger leur avantage. Et après une période difficile, quand ils ont en effet récupéré le ballon, les coéquipiers de Laurent Koscielny n’ont même pas cherché à attaquer, faisant tourner le ballon. Un comportement qui a tout de même à la fois surpris et déçu, surtout si c’était uniquement pour conserver l’invincibilité qui tient à coeur le club bordelais, mais pas au point de renoncer à attaquer pour la préserver plus facilement.

Les Girondins célèbrent le 0-0 à la pause avec les supporters. FRISSONS ! #FCGBOM pic.twitter.com/jjDjH6DucG — Winamax Sport (@WinamaxSport) 2 février 2020

On l'aime bien, la Ligue 1, hein... On aimerait bien pouvoir la défendre, s'enthousiasmer pour son spectacle, louer l'ambition offensive de ses clubs... Et puis on voit les dix dernières minutes de cet match, et on se tait. #FCGBOM https://t.co/SnCV8WDn5F — SO FOOT (@sofoot) 2 février 2020

L'effet pervers de ce record, et ce n'est pas la première année, c'est que Bordeaux pense plus à préserver le nul que jouer la gagne à la fin #FCGBOM — Frédéric Laharie (@FredLah) 2 février 2020