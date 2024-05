L'OM ou Lens européen, il y a encore une chance

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a raté sa saison sur la scène nationale. De quoi terminer 8e de Ligue 1 et donc dire adieu à ses chances de coupe d'Europe. A moins que...

A Marseille, l'heure est au bilan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très loin des attentes. Si l'OM a réussi à se hisser en demi-finales de la Ligue Europa, ce qui évite de classer l'exercice 2023-2024 comme totalement catastrophique, les performances en Coupe de France et en Ligue 1 ont été calamiteuses. Pablo Longoria est plus que jamais sous pression avant l'intersaison, sachant qu'il faudra composer sans une qualification européenne. A moins qu'un miracle ne se passe pour l'OM. En effet, Nice pourrait bien finir par se faire empêcher de disputer la Ligue Europa si l'on s'en tient aux règlements européens actuellement en vigueur.

L'OM en Ligue Europa, un miracle est possible ?

Comme rappelé ces dernières heures par Le Phocéen, le fait que Manchester United, également détenu (en partie) par Ineos, disputera aussi la Ligue Europa après sa victoire en Coupe d'Angleterre face à Manchester City, pourra poser un gros problème. En effet, deux clubs détenus par un même propriétaire ne peuvent normalement pas disputer la même compétition européenne. Sur RMC, Ineos a fait une sortie remarquée en indiquant de son côté : « Nous sommes conscients de la position des deux clubs et nous sommes en dialogue direct avec l’UEFA. Nous sommes convaincus que nous disposons d’une solution pour la saison prochaine ». Une déclaration ambigue, qui montre tout de même que le problème est bien connu chez le propriétaire du Gym, mais qu'il devrait être réglé comme ce fut le cas dans un passé récent avec deux clubs dans le même cas.

Sauf catastrophe, une solution devrait donc être trouvée pour arranger tout le monde. Mais si aucun accord n'était de la partie, on peut imaginer que Lens (7e de Ligue 1) remplacerait alors Nice en Ligue Europa. A moins que l'OM ne soit aussi repêché pour jouer une coupe d'Europe, ce que Le Phocéen suggère tout en expliquant que cela reste très peu probable. Mais tout cela reste hypothétique. Par exemple, cette saison, Toulouse avait pu disputer la Ligue Europa alors que le club partage les mêmes propriétaires que l'AC Milan. Mais la situation sera néanmoins suivie de près au sein du football français, et aussi par les clubs éventuellement concernés. Car si INEOS devait faire un choix entre Nice et Manchester United pour participer à une Coupe d'Europe la saison prochaine, celui-ci serait certainement vite fait.