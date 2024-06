OL ‍: 54ME arrivent des Etats-Unis dans les caisses de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après Jean-Michel Aulas, qui a indiqué dimanche qu'il avait accéléré le paiement de la LDLC Arena afin d'aider l'OL financièrement, une autre opération s'est terminée et va rapporter de l'argent au club de John Textor.

En effet, ce lundi matin, Eagle Football Club, qui possède l'Olympique Lyonnais, officialise la vente de la franchise que possédait l'OL en National Women's Soccer League. Une opération qui permet au club rhodanien d'empocher immédiatement 54 millions d'euros et de pouvoir présenter des comptes dans le vert à la DNCG, laquelle avait décalé de quelques jours le passage de l'Olympique Lyonnais afin justement que ces opérations se concrétisent.

L'OL se recentre sur le football masculin

« Eagle Football Group annonce la réalisation de la cession de l'intégralité de sa participation dans la franchise américaine Seattle Reign FC (anciennement OL Reign), soit 97% du capital social du club, à un groupe comprenant les Seattle Sounders et la société d'investissement mondiale Carlyle. Cette opération s'inscrit dans le prolongement de l'accord signé le 18 mars dernier entre les parties, après approbation du Conseil d'administration de la NWSL (National Women's Soccer League) et de la MLS (Major League Soccer). Le prix de vente est de 58 millions de dollars (environ 54 millions d'euros à ce jour) pour 100% des parts. Conformément à la stratégie du Groupe annoncée le 25 octobre dernier, notamment le recentrage sur le football masculin, cette transaction devrait permettre à Eagle Football Group de constater une plus-value de cession dans les comptes de l'exercice 2023/2024, après déduction des avances en compte courant engagées dans le développement du club et de l'impact des résultats cumulés depuis l'acquisition de la franchise américaine en janvier 2020 », précise Eagle Groupe Football dans son communiqué.