OL ‍: Aulas est magique, Lyon ne doit pas l'oublier

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce lundi, John Textor a confirmé la vente d'OL Reign, la franchise lancée par l'Olympique Lyonnais dans le championnat nord-américain de football féminin. Jean-Michel Aulas est vite venu se rappeler au bon souvenir de Lyon.

L'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais est reparti du bon pied sur X (anciennement Twitter), notamment pour faire savoir que tout cela qu'il faisait n'avait qu'un but, permettre à l'OL de rester au sommet du football français. Samedi, JMA faisait ainsi remarquer qu'il avait rapidement payé à Eagle Football ce qu'il devait suite à l'acquisition par sa holding de la LDLC Arena pour permettre à son ancien club d'avoir des fonds supplémentaires avant son passage devant la DNCG. Et ce lundi, dans la foulée de l'annonce de la cession d'OL Reign pour 54 millions d'euros à des investisseurs américains, Jean-Michel Aulas est vite monté au créneau pour dire que c'est lui et personne d'autre qui avait misé initialement dans ce projet qui rapporte encore gros à John Textor.

Aulas et l'OL, l'histoire n'est pas finie

@OLfeminin @OL Bravo à John et Laurent d’avoir su réaliser cet actif OL Reign feminin pour 58 m$ avec un formidable effet de levier : OL Reign avait été acheté par OL Groupe de l’ordre de 4 millions de $ moins de 5 ans plus tôt .. Tout ce qui rend plus fort l’OL nous rend heureux — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 17, 2024

C'est via les réseaux sociaux que l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais s'est remis sur le devant de la scène. « Bravo à John Textor et Laurent Prud’homme d’avoir su réaliser cet actif OL Reign feminin pour 58 millions de dollars avec un formidable effet de levier : OL Reign avait été acheté par OL Groupe de l’ordre de 4 millions de dollars moins de 5 ans plus tôt. Tout ce qui rend plus fort l’OL nous rend heureux », a commenté Jean-Michel Aulas, qui n'a visiblement pas décidé se rester très loin de l'Olympique Lyonnais, même s'il n'a plus qu'un peu plus de 2% des parts dans le club rhodanien. En tout cas, John Textor peut forcément se réjouir que la relation avec l'ancien boss de l'OL est désormais apaisée, et cela pour le plus grand bien de Lyon. Il y a seulement un an, tout cela ne semblait pas si évident.