L'OM flambe encore et se prend à rêver

Par Guillaume Conte

OM bat Rennes 2-0

Buts pour l’OM : Dieng (47e), Harit (71e)

L’Olympique de Marseille continue son début de saison quasiment parfait, puisque les Marseillais ont dominé Rennes sans trembler ce dimanche au Vélodrome.

Un succès 2-0 qui confirme la très bonne forme des Provençaux, qui ont su prendre le match par le bon bout et mettre le feu d’entrée de jeu. Rennes a longtemps tenu, avant de s’incliner après la pause. Un ballon coupé au centre par Bamba Dieng (1-0, 47e) et un but tout en réussite signé Harit (2-0, 71e) ont suffi au bonheur des supporters de l’OM. Leur équipe prend ainsi la deuxième place avec un match en moins, derrière un PSG pour le moment impeccable en Ligue 1.