L'OM et le PSG entrainés par des étrangers, Vendroux scandalisé

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'OM, le PSG et Monaco sont entraînés par des techniciens étrangers. Et cela énerve beaucoup Jacques Vendroux, lequel estime que les clubs français devraient faire confiance aux entraîneurs tricolores, lesquels n'ont rien à envier aux autres.

Patron du Variétés Club de France, et toujours journaliste pour Europe 1 et le JDD, Jacques Vendroux a une très longue carrière. Et plus le temps passe, plus il s’agace de voir que lorsqu’un club de Ligue 1 passe dans les mains d’un propriétaire étranger, aussitôt il confie son équipe à un entraîneur qui n’est pas de nationalité française, à l’exception notable de l’OL avec Laurent Blanc. Dans le Journal du Dimanche, Jacques Vendroux interpelle notamment le syndicat des entraîneurs et les autorités sur les dangers de cette mondialisation sportive. S’il ne remet pas en cause les choix du PSG et de l’OM, il estime tout de même que la France a des coachs d'aussi haut niveau que Luis Enrique et Marcelino.

Vendroux veut des Français en Ligue 1

France : Thierry Henry n'a pas signé, CBS veut le garder https://t.co/Crrof538Mo — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2023

A l’exemple d’un Rudi Garcia qui est aux commandes de Naples, champion d’Italie, ou de Zinedine Zidane, qui a mené le Real Madrid vers une incroyable série en Ligue des champions, Jacques Vendroux estime qu’il faut miser sur les entraîneurs français. « D'un côté, c'est une immense chance pour la Ligue 1 de pouvoir accueillir un entraîneur de ce calibre, avec cette aura et cette reconnaissance sur la scène européenne. Mais de l'autre, j'ai toujours du mal à me faire à l'idée qu'un club comme le Paris Saint-Germain ne soit pas coaché par un Français. Et c'est pareil à Marseille. Je n'ai rien contre Marcelino et n'avais rien contre Igor Tudor. Mais pourquoi ne pas avoir choisi un Français, et mieux encore, un Français attaché à la ville phocéenne ? Comme je vous le disais, là encore, la réponse est vite trouvée : Pablo Longoria est Espagnol et a plus de facilité à nommer un entraîneur étranger, qui plus est Espagnol, avec Marcelino. Il est intéressant de noter que sur les huit clubs de Ligue 1 appartenant à un Français, seulement deux sont entrainés par un étranger (...) Que fait le syndicat des entraîneurs, l’UNECATEF, avec son sémillant président Raymond Domenech (un vrai Lyonnais) et son serviteur Pierre Repellini (un vrai Vert) ? Au rythme où nous allons, nous finirons par nous retrouver avec un étranger à la tête de la FFF ou de la LFP », s’inquiète Jacques Vendroux qui mène un combat qui semble un peu dater d'une autre époque.