Foot : Les Ultras s'unissent (sauf l'OL et l'OM) pour un appel à la raison !

Dans : Ligue 1.

A l'exception notable des Ultras de l'OM et de l'OL, les principaux mouvements de supporters des clubs de L1, et L2 et National se sont réunis pour lancer un appel aux dirigeants.

Dans un long communiqué publié ce lundi après-midi, 45 associations supporters, dont celles de Bordeaux, du PSG, de l’ASSE, de Nantes, de Lens, de Strasbourg pour ne citer qu’eux, mais pas celles de l’OL et de l’OM, ont demandé aux présidents des clubs qu’ils supportent de ne pas reprendre la saison de manière « prématurée ». Et ces Ultras de toute la France de réclamer une pause dans la bataille des déclarations, et surtout une vraie réflexion sur ce que devra être l’avenir du football lorsque le temps de reprendre la compétition reviendra. Mais pour ces associations, faire repartir les championnats le plus vite possible n’est pas du tout une bonne idée et un bon signal envoyé en ces temps difficiles.

« Loin de ces réalités dures, concrètes, loin de cette solidarité capillaire et anonyme, certaines « têtes pensantes » du football se querellent. Se querellent en privé. Se querellent en public. Se querellent dans la presse. Sur la reprise du championnat. Sur les règles applicables en cas d’arrêt des compétitions. Sur l’argent. Malheureusement, nous ne sommes pas surpris. Si notre critique d’un football inflationniste, que nous qualifions de « foot business », donne parfois le sentiment d’être un slogan folklorique, la situation actuelle nous renvoie à sa brutale réalité. À sa brutale inhumanité. À sa brutale vanité. À sa brutale cupidité. À son insupportable indécence. Dans un modèle économique où tout n’est que court-terme et où l’imprévu et l’aléa sont perçus comme l'apocalypse, l’économie a achevé de prendre le pas sur ce qu’est le sport : la performance du terrain, l’exploit sportif, les valeurs, l’émotion et la passion, l’héritage collectif, le patrimoine local... Ce football se meurt de s’être arraché à ses racines et de n’être pas capable de voir plus loin qu’un exercice budgétaire, qu’une fenêtre de transferts ou qu’un contrat pluriannuel de retransmission télévisuelle. Privé de sa base et privé de toute vision économique de long-terme, le football est devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer de stades pleins, mais qui ne peut surtout pas se passer de l’argent des diffuseurs. Collectivement, incapables de prendre de la hauteur et de prendre le pouls d’une population en souffrance, certains, au sein des clubs ou des instances sportives françaises ou européennes, ont choisi l’indécence et émis l'idée d’une reprise anticipée. Individuellement, certains se gargarisent fièrement de n’avoir touché qu’une partie de leur prime personnelle sur les droits télévisuels des prochaines saisons. Les mots nous manquent. Mais il nous en reste suffisamment pour partager notre sentiment. Il est urgent d’attendre. Il n’est pas envisageable que le football reprenne prématurément. Il n’est pas envisageable qu’il reprenne à huis-clos. Il reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies. Quand chacun, à commencer par les joueurs et les supporters, pourra reprendre le chemin du stade dans les meilleures conditions. Nous savons que nos arguments et nos paroles ne pèsent pas lourd face à la puissance aliénante de l’argent. Nous savons qu’à aucun moment n’a cheminé l’idée de prendre le pouls du peuple du football auprès des supporters avant d’engager ces querelles ou de prendre une décision. Mais nous avons néanmoins la prétention de le dire : le football « coûte que coûte » est un football de honte, qui n’aura aucun lendemain. Il est urgent de penser l’avenir. S’il reste encore un peu de sens moral, d’humanité et de lucidité au football professionnel, il est urgent qu’il y fasse appel. Si le football professionnel veut restaurer sa grandeur mais s’il veut surtout se prémunir des aléas économiques, il doit profiter de ce temps de pause et de confinement pour se repenser. Pour mettre fin à cette fuite en avant inflationniste. Pour que cet afflux colossal d’argent cesse d’une part de monter à la tête des uns et d’autre part de s’évaporer dans la bulle des transferts et des commissions mafieuses. Cela ne pourra se faire qu’avec une vision à long-terme », préviennent les 45 groupes de supporters issus des clubs de L1, L2 et National.