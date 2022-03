Faire rejouer OL-LOSC, Aulas lance l'idée

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L’arbitrage avec l’aide de la VAR a ses limites, et toute la France s’en est rendu compte ce dimanche soir.

L’Olympique Lyonnais s’est vu refuser un but parfaitement valable, et qui avait été accordé en premier lieu par Clément Turpin. Impossible de savoir ce qu’il s’est passé dans la tête des arbitres vidéo sur cette rencontre, mais ils ont invité l'homme au sifflet à aller voir les images, laissant entendre un doute réel sur la validation du but. Clément Turpin ne s’est vu proposer qu’un seul ralenti, celui qui peut éventuellement semer le doute, puisque par derrière, on voit Lucas Paqueta tamponner la jambe de Leo Jardim à la fin du geste raté par le gardien lillois. Mais il suffisait de prendre n’importe quel autre angle, pour se rendre compte que le portier du LOSC a tapé dans la terre, et que sa jambe a simplement fini sa course sur le Brésilien de l’OL. Un enchainement de mauvaises décisions qui a fait hurler Jean-Michel Aulas, même si le président lyonnais a essayé d’être plus raisonnable après coup, dans les colonnes de L’Equipe. Le dirigeant de l’OL en voulait à Mickaël Lesage, qui était à la VAR, et a même laissé entendre que l’on était pas loin de la faute technique d’arbitrage, qui permet à un match d’être rejoué.

Aulas estime être au bord de la faute technique

🚨 La Direction technique de l'arbitrage, qui s'est réunie ce matin, reconnaît une erreur de Clément Turpin sur le but refusé à Lucas Paqueta face à Lille.



« Ce but aurait dû être validé », a admis le directeur national de l'arbitrage Pascal Garibian.



« On a donné, dimanche, une mauvaise image à un arbitre qui ne s'était pas trompé. L'arbitre à la vidéo sortait de Nantes-PSG, ce qui fait beaucoup en huit jours. Il a sûrement besoin d'un peu de repos », a livré Jean-Michel Aulas, avant d’enchainer sur la prestation de Clément Turpin. « Il avait eu ce problème, à PSG-OL, et là c'était son erreur, mais ça me soulage de savoir que ça ne vient pas de lui cette fois. On s'est suffisamment plaint que les stars de l'arbitrage soient aussi rarement amenées par le VAR à reconnaître leurs erreurs, pour ne pas regretter, cette fois, qu'il ait été à ce point induit en erreur. C'est quand même une faute grave. Quand j'ai vu les images, j'ai eu la certitude que monsieur Turpin s'était trompé, mais je ne savais pas, alors, qu'il n'avait pas vu la bonne image pour statuer. Ce devrait presque être une faute technique qui nous permette de rejouer le match », a tenté le dirigeant lyonnais, qui sait toutefois que le règlement ne prévoit pas de match à rejouer dans ce cas de figure. La faute technique d’arbitrage demeure uniquement avérée dans certains cas précis où l'arbitre ne respecte pas les lois du jeu, comme par exemple faire reprendre un arrêt de jeu sans une balle à terre, ou valider un but directement mis sur une touche...