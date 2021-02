Droits TV Ligue 1 : Canal+ zappe l'appel d'offres !

Dans : Ligue 1.

L'appel d'offres de la LFP pour les droits TV de la Ligue 1 s'est terminé ce lundi à 12h. Et Canal+ n'a déposé aucune proposition pour les 4 lots mis en vente.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, et cela s'est concrétisé, après avoir refusé d'acheter de gré à gré les droits TV de la Ligue 1 comme la Ligue de Football Professionnel l'envisageait après avoir repris le contrôle des matchs abandonnés par Mediapro, Canal+ n'a pas déposé d'offres ce lundi entre 10h et 12h au siège de la LFP. Si 5 ou 6 diffuseurs, dont un à titre folklorique, sont venus remettre des propositions pour les 4 lots mis en vente pour la période 2021-2024, ce n'est pas le cas de la chaîne du groupe dirigé par Vincent Bolloré annonce L'Equipe.

Il est vrai qu'en lançant deux procédures judiciaires à l'encontre de la Ligue de Football Professionnel, Canal+ avait affiché la couleur face au football français, l'heure n'était pas à un retour aux belles années. Sans offre de la chaîne cryptée, Vincent Labrune et le comité de pilotage en charge d'étudier les propositions reçues ce lundi risquent de constater que cet appel d'offres est infructueux, et pourrait immédiatement en relancer un nouveau, avec cette fois les fameux deux matchs achetés par BeInSports que la LFP a refusé de reprendre, ce qui avait provoqué la colère de Maxime Saada. Ou alors, parmi les diffuseurs, pas encore identifiés, qui sont venus à la LFP avec des enveloppes, se cache une offre capable de tout renverser. Le suspense va encore durer quelques heures, mais du côté des clubs de Ligue 1 et de Canal+ on doit quand même suer à grosses gouttes face à ces offres dont on ne connaît pas les détails financiers.