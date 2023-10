Droits TV ‍: Le sourire de Labrune ne trompe pas cet expert

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Alors qu’elle comptait atteindre la barre du milliard d’euros, la Ligue de Football Professionnel a échoué dans son appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1. L’instance devra négocier de manière individuelle avec chacun des candidats. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour son président Vincent Labrune.

L’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 a échoué. La semaine dernière, la Ligue de Football Professionnel a récolté les propositions des candidats. Mais pour chacun des cinq lots mis en vente, le prix de réserve n’a pas été atteint. L’instance va donc négocier de gré à gré avec chacune des parties intéressées, et sans espoir d’atteindre le fameux milliard d’euros espéré. Pour sauver les apparences, Vincent Labrune se montre toujours confiant. Mais de son côté, le consultant en droits TV Pierre Maes assure que le président de la LFP s’est planté.

Labrune confiant mais...

« La Ligue dit qu'elle est contente de passer aux négociations de gré à gré. La Ligue aime cette liberté dans une négociation de gré à gré pour essayer de faire jouer la concurrence, jouer de petits jeux entre les candidats, a expliqué le spécialiste sur BFM TV. Je crois malgré tout que c'est un échec dans la mesure où la décision de mettre en place ces mises à prix était très mauvaise. Les ambitions chiffrées se révèlent très hautes quand on les compare à la santé du marché. »

Droits TV : Canal+ fait son bluff jusqu'au bout https://t.co/BQivXv7AZL — Foot01.com (@Foot01_com) October 24, 2023

« La durée des négociations ? Ça ira très loin, a prévenu Pierre Maes. L'appel d'offres a été tardif donc l'horloge tourne pour la Ligue, pour CVC et pour les clubs. Mais ça prendra du temps, c'est certain. On a vu que la Ligue italienne a conclu un accord mais ça a pris un temps fou depuis l'organisation de l'appel d'offres au début du printemps. Il faudra que la Ligue et son nouveau partenaire CVC abaissent leurs ambitions, et dans un second temps, sauvent la face au niveau de la communication après avoir claironné partout que le milliard était leur ambition. » Désormais, la LFP n’est plus en position de force.