Droits TV : Canal+ retire son offre et ne diffusera pas la L1

Dans : Ligue 1.

Très surpris par la décision de la LFP de donner les deux premiers lots à Amazon, Canal+ a annoncé une décision historique.

La chaine du groupe Vivendi a fait savoir qu’elle se retirait de l’appel d’offres, et ne diffuserait donc pas la Ligue 1 la saison prochaine. Un véritable coup de colère qui va avoir un gros retentissement. « Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, CANAL+ regrette la décision de la LFP de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. CANAL+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 », a lancé le groupe dans un communiqué diffusé dans la foulée de l’annonce de la Ligue.

Un véritable tremblement de terre qui va en tout cas lancer une énorme bataille juridique entre les deux camps, même si Canal+ a l’air fermement décidé à stopper définitivement les frais, alors qu’il était en position de force il y a encore quelques heures. Les prochains jours vont être bouillants pour tout le monde, car Canal avait tout de même prévu de mettre 300 ME sur la table sur trois saisons pour les affiches du samedi après-midi, et le match du dimanche après-midi. Mais la nouvelle tactique de Vincent Labrune pour faire monter les enchères a visiblement mis le groupe de Vincent Bolloré dans une situation intenable, et surtout dans une grande colère.