Belaïli porte l’ACA dans un match fou !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

14e journée de Ligue 1

Stade François Coty

L'AC Ajaccio bat le Racing Club de Strasbourg Alsace 4-2

Buts pour l'AC Ajaccio : Belaïli (33e sp, 40e sp), El Idrissy (34e), Nouri (45e+3)

Buts pour Strasbourg : Bellegarde (6e), Gameiro (17e)

Expulsion : Vidal (79e) pour l'AC Ajaccio

Ce n’était pas forcément l’affiche la plus séduisante du week-end, mais quel match ! Ce samedi, l’AC Ajaccio a renversé Strasbourg (4-2) dans une rencontre totalement folle ! On semblait parti pour assister à une démonstration à sens unique quand les Alsaciens prenaient un double avantage grâce à un superbe coup franc de Bellegarde (0-1, 6e) et un magnifique lob de Gameiro (0-2, 17e).

C'était sans compter sur la réaction du 19e de Ligue 1 porté par un excellent Belaïli ! Sur un premier penalty, l’Algérien réduisait le score (1-2, 33e). Et après l’égalisation de son coéquipier El Idrissy (2-2, 34e) dans la foulée, Belaïli, malgré son duel raté contre le gardien Sels juste avant, donnait l’avantage sur un nouveau penalty toujours provoqué par Delaine (3-2, 40e). A noter que l’ancien Messin échappait au deuxième carton jaune.

Belaïli rate le 3e penalty !

Il pouvait donc assister impuissant au quatrième but corse signé Nouri (4-2, 45e+3) avant la pause, avec Belaïli comme passeur décisif ! Le Fennec était intenable. Sa seule fausse note, c’est ce troisième penalty non cadré à la 63e minute alors que Sels était resté dans l’axe ! Strasbourg gardait un mince espoir de revenir mais n’en profitera jamais, pas même après l’expulsion de l’Ajaccien Vidal (79e). Grâce à cette victoire, l’ACA prend provisoirement la 17e place devant le Racing.