Bafé Gomis envisage le rachat d’un club historique

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Officiellement à la retraite depuis quelques mois, Bafétimbi Gomis se verrait bien un jour racheter le club de son coeur, le Sporting Club de Toulon.

Le rachat d’un club de foot devient à la mode. Il faut dire aussi que la plupart des clubs français, qui traversent une crise sans précédent à cause notamment de la chute des droits TV, sont à vendre. Même en National 2, certaines formations historiques comme Toulon sont sur le marché. Depuis plus d’un an, le club varois est effectivement à vendre, et une somme de 6 millions d’euros est demandée pour acquérir le club de quatrième division. Un chèque que Bafétimbi Gomis pourrait bien sortir un jour pour racheter son club formateur. C’est en tout cas ce que l’ancien buteur de l’OL, l’OM ou de l’ASSE a déclaré dans la presse locale. « Peut-être qu’un jour je rachèterai le club pour essayer de le monter avec des investisseurs. La question n'est pas là aujourd'hui. Il y a Claude Joye qui est en place et essayons de le soutenir comme on le peut, pour les accompagner afin qu'ils essayent de gravir les échelons, ce qui n'est pas une mince affaire », a lancé Gomis au micro de BFM Toulon Var.

Bafé Gomis de retour à Toulon un jour ?

"Peut-être qu’un jour je rachèterai le Sporting Toulon": Bafétimbi Gomis, ancien attaquant international

➡️ https://t.co/mRJMPtp9mB pic.twitter.com/gPaNb6Oawp — Var-matin (@Var_Matin) December 8, 2024

À la retraite depuis sa dernière pige au Kawasaki Frontale au Japon la saison passée, l’homme de 39 ans va pour l’instant se reconvertir dans le métier de consultant. Puisque dimanche prochain, Gomis donnera son avis sur le choc entre le PSG et l’OL en Ligue 1 sur l’antenne de DAZN. Un rôle de consultant qu’il va coupler avec d’autres activités, et notamment du côté de Toulon, où il vient d’ouvrir un complexe sportif composé d'un terrain de foot à cinq dans son quartier d’enfance. Et plus tard alors, Gomis pourrait investir dans le club de sa ville, qui joue la montée en National. Sixième de son groupe de N2, Toulon se situe à trois points du Puy. Autant dire que les supporters toulonnais se prennent à rêver d’une remontée dans le haut du panier français plus de 25 ans après la perte du statut professionnel. Un avant-goût avant le retour dans le grand monde grâce à la panthère Bafé Gomis ?