ASSE : Bataille surprise en Turquie pour Khazri

Dans : Ligue 1.

Wahbi Khazri (29 ans) est proche d’un départ. Le milieu de terrain offensif fait partie des indésirables de Claude Puel. Une occasion sur laquelle ont sauté Trabzonspor et désormais l’Istanbul Basaksehir.

L’AS Saint-Étienne veut rebondir, reconquérir ses supporters cette saison après un dernier exercice difficile (17e de Ligue 1). Cela passe par des arrivées à l’image d’Adil Aouchiche. Cependant, le club du Forez doit également gérer ses joueurs qui plaisent à l’étranger. C’est le cas de son élément offensif Wahbi Khazri (29 ans, sous contrat jusqu'en 2022), buteur à six reprises et auteur de quatre passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, sur lequel son entraîneur Claude Puel ne souhaite plus s'appuyer. L’international tunisien aux 53 sélections est très apprécié en Turquie. Trabzonspor est venu à la pêche aux informations et a débuté les pourparlers avec l’ASSE. Cependant, le joueur ne serait pas séduit par les avances du vice-champion de Turquie.

Et qui d’autre que l’Istanbul Basakhsehir pour venir semer la pagaille ? Après avoir remporté son premier titre de champion de Turquie, le club où évolue Enzo Crivelli souhaite doubler son dauphin dans le dossier. Une destination déjà plus emballante pour Khazri comme le fait savoir France Football. L’Istanbul BB a l’avantage de disputer à coup sûr la prochaine Ligue des Champions. De plus, à contrario de Trabzonspor, le club stambouliote est « capable de formuler une offre pour un transfert sec ». La Turquie raffole de Wahbi Khazri, l’intéressé devra faire un choix. Il a en tout cas de grandes chances de disputer la C1, compétition qu’il découvrirait à cette occasion.