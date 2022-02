Un Mbappé en mode Real sauve le PSG !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Parc des Princes

PSG-Rennes 1-0

But de Mbappé (90+3e)

Ce match avait des allures de revanche pour le PSG qui avait subi sa seule défaite de la saison face à Rennes 2-0, le 3 octobre dernier. Des Rennais qui avaient fortement gênés les Parisiens à l'époque et qui récidivaient d'entrée. Les Bretons entamaient bien la partie et obligeaient Navas à une grande vigilance devant les tentatives de Laborde ou Bourigeaud de la tête. Paris réagissait mais devait buter sur le bloc rennais bien organisé. Toutefois, Mbappé ou Simons arrivaient à s'infiltrer mais ils avaient affaire aux bons retours d'Omari et Meling. Mbappé semblait avoir la clé pour débloquer la situation mais il ratait de peu le cadre (35e) avant de frapper le poteau (40e). Xavi Simons reprenait le ballon mais Meling était vigilant devant sa ligne.

En seconde période, Rennes entamait encore bien les débats avec une frappe de Santamaria qui frôlait le cadre de Navas. Ensuite, le train-train parisien reprenait avec une domination stérile que seul Mbappé semblait troubler. Le jeune prodige français trouvait même le chemin des filets sur une belle ouverture de Messi (64e) mais le but était refusé pour hors-jeu. Plus le temps passait, moins le PSG semblait pouvoir faire la différence jusqu'au temps additionnel. Messi décalait Mbappé qui fixait Omari avant de tromper Alemdar avec un enroulé à la Thierry Henry accompagné d'une célébration hommage à son aîné. Avec le 12e but de son attaquant, le PSG l'emporte et compte provisoirement 16 points d'avance sur Nice. Rennes est cinquième avec 37 points.