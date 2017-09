Amiens-LOSC arrêté : Une barrière s'écroule, des supporters lillois blessés !

Dans : Ligue 1, ASC, LOSC.

Suite à l'ouverture du score de Ballo-Touré pour le LOSC contre Amiens ce samedi soir au Stade de la Licorne (0-1 à la 15e), les joueurs lillois sont allés fêter le but vers leurs supporters... Sauf qu'à cause du mouvement de foule dans la tribune des visiteurs, la barrière de sécurité a cédé et plusieurs fans de Lille ont chuté au bord de la pelouse. Certains d'entre eux sont restés au sol. Et le match a donc été interrompu pour que les blessés soient soignés au plus vite.