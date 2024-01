Amélie Oudéa-Castéra fait polémique, il y a du PSG-OM au gouvernement

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est rendu ce mardi à l'école Littré, ancien établissement public où son fils a été brièvement scolarisé avant d'être mis dans le privé. De quoi faire réagir François Ruffin, qui a osé une comparaison qui parlera aux fans de football.

Amélie Oudéa-Castéra continue de faire parler, et pas forcément en bien. La Ministre de l'Education et des Sports est empêtrée dans une polémique qu'elle a créée. En effet, il y a quelques jours, elle indiquait avoir scolarisé ses enfants dans le privé à cause du « paquet d'heures non-remplacées ». Parmi les établissements visés, l'école Littré, ancien établissement où son fils a été brièvement scolarisé. Pour calmer les choses, Amélie Oudéa-Castéra s'y est rendue ce mardi. Mais ce déplacement a très vite fait réagir l'opposition, dont le députe de LFI Français Ruffin, qui n'a pas manqué de faire une comparaison footballistique.

Amélie Oudéa-Castéra chambrée, ça pique

Faire sa formation à l'OM. Quitter le club, critiquer le coach. Signer au PSG. Insulter son club formateur, mentir sur ses infrastructures, mépriser son équipe technique. Venir jouer au Vélodrome sous son nouveau maillot. A votre avis, l'ambiance dans le stade ? https://t.co/Lk2fL1774Q — François Ruffin (@Francois_Ruffin) January 16, 2024

Sur son compte X, le député a en effet posté pour réagir à ce déplacement : « Faire sa formation à l'OM. Quitter le club, critiquer le coach. Signer au PSG. Insulter son club formateur, mentir sur ses infrastructures, mépriser son équipe technique. Venir jouer au Vélodrome sous son nouveau maillot. A votre avis, l'ambiance dans le stade ? ». A noter que cette polémique, qui peut parait aux premiers abords assez futile, continue de faire rager les représentants syndicaux du Snes-FSU, qui ont rencontré la Ministre ce lundi et demandé des « excuses publiques ». Des excuses que ne donnera pas Amélie Oudéa-Castéra. Que ce soit dans le sport ou ailleurs, la Ministre continue de créer des polémiques. Mais la comparaison avec la trahison d'un joueur entre l'OM et le PSG illustre surtout la grande rancoeur des étudiants et de nombreux parents d'élèves autour de cette polémique.