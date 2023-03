EdF : Amélie Oudéa-Castera impitoyable avec Corinne Diacre

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Réuni jeudi, le COMEX de la FFF a officiellement mis fin à l’aventure de Corinne Diacre en Equipe de France féminine.

Dans un communiqué officiel publié jeudi en fin d’après-midi, la Fédération française de football a acté le départ de Corinne Diacre. Tout en reconnaissant « le sérieux » et « l’application » de l’ancienne coach de Clermont, la FFF a constaté « une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau ». A quelques mois seulement de la Coupe du monde féminine, les Bleues vont donc changer de sélectionneur, pour le plus grand plaisir de Wendie Renard et d’autres joueuses majeures de l’Equipe de France. Invitée de RMC jeudi soir, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi à ce départ. Pour la membre du gouvernement, la situation autour de Corinne Diacre était un le symbole d’une fédération en plein dysfonctionnement alors qu’Amélie Oudéa-Castéra a eu un rôle majeur dans le départ de Noël Le Graët, ancien président de la FFF.

Amélie Oudéa-Castéra a une pensée pour Diacre... et l'enfonce

« Je prends acte de cette décision. Je considère que c’est assez symptomatique des dysfonctionnements récents de cette fédération. Un certain nombre de joueuses étaient en souffrance depuis un moment et n’ont pas été suffisamment entendues. Je pense que, de l'autre côté, il y a eu des décisions trop solitaires et pas de débrief. Il faut avancer, il reste cinq mois avant la Coupe du monde où nos joueuses doivent exceller. Je veux aussi avoir une pensée pour Corinne Diacre, elle vit une période difficile » a lancé Amélie Oudéa-Castéra, laquelle soutient l’ex-sélectionneuse des Bleus… tout en l’enfonçant en parallèle. Du côté de la FFF, on espère que ce départ va redonner un bel élan à l’Equipe de France féminine. Président par intérim de la Fédération française de Football, Philippe Diallo a fait savoir que son souhait était de « doter la France des meilleurs moyens pour être performante ». Espérons que cela fonctionne et que les Bleues brilleront à la Coupe du monde, sans Corinne Diacre, donc.