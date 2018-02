Affaire Balotelli : La plainte contre l’arbitre classée sans suite

Dans : Ligue 1, OGCN, Dijon.

La semaine dernière, le CRAN, le conseil représentatif des associations noires, avait porté plainte contre M. Rainville, coupable selon lui de ne pas avoir agi pour faire cesser les insultes racistes dont Mario Balotelli aurait été victime à Dijon. La plainte demandait notamment à sanctionner l’arbitre pour ne pas avoir demandé l’arrêt ou la suspension du match. Le procureur de Dijon a mis un terme au débat.

« J’ai considéré qu’il s’agissait d’une plainte contre l’arbitre. Il ne me semble pas y avoir d’infraction de sa part », a fait savoir le procureur de la République à l’AFP. M. Rainville a fait savoir qu’il n’avait entendu aucune insulte raciste dans le stade, et que si cela avait été le cas, il aurait suivi la procédure demandant l’arrêt ou la suspension de la rencontre, et n’aurait alors pas mis d’avertissement à Mario Balotelli, qui était venu au pied de la tribune pour répondre aux supporters pendant le match.