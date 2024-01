11 pépites vont exploser en 2024, un jeune du PSG est concerné

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Si en 2023 Warren Zaire-Emery et Mathys Tel ont explosé aux yeux de l'Europe, 2024 s'annonce encore un bon cru pour le football français. Sa future pépite est attendue au PSG et porte un nom déjà très connu dans le football mondial.

Dans le football des années 2020, l'âge ne signifie plus grand chose quand le talent est au rendez-vous. A peine sortis du centre de formation, certains joueurs n'ont aucun mal à être décisif dans les matchs de haut niveau. C'est notamment le cas de Warren Zaire-Emery, 17 ans seulement. Le jeune milieu du PSG est devenu titulaire indiscutable lors de cette première partie de saison, forçant même les portes de l'Equipe de France en novembre. Le club parisien est très chanceux de posséder un tel crack mais le meilleur est peut-être à venir avec les autres titis de la formation. On pense naturellement à Ethan Mbappé, lequel pourrait être bien plus que le jeune frère de Kylian à l'avenir.

Ethan Mbappé parmi les 11 jeunes à suivre en 2024

Les fortes attentes pour Ethan Mbappé ne se limitent pas à la France. En effet, en Angleterre, le site Planet football croît beaucoup en l'explosion d'Ethan Mbappé et, ce dès 2024. Le jeune parisien de 17 ans fait partie de la liste des 11 joueurs amenés à percer en 2024. Planet Football est élogieux avec Ethan Mbappé et compare le joueur du PSG à Jude Bellingham ni plus ni moins. « Oui, il y en a un autre (de Mbappé). C'est un destructeur de milieu de terrain de 17 ans dans le moule de Jude Bellingham et il se fraye un chemin comme box to box avec une accélération semblable à celle de son frère », écrit le site à son sujet.

Luke Littler has the chance to make history tonight in the World Darts Championship final...



But what about his footballing equivalents? Minus the kebabs, obviously.https://t.co/afiG8TMM4thttps://t.co/afiG8TMM4t — Planet Football (@planetfutebol) January 3, 2024

Dans la liste des joueurs amenés à percer dans le football mondial en 2024, Ethan Mbappé côtoie des noms déjà bien connus des observateurs. Il y a le jeune argentin Claudio Echeverri, révélation du Mondial u17 et récemment recruté par Manchester City. On trouve aussi le phénomène du Barça Lamine Yamal, celui du Milan AC Francesco Camarda. Il y aussi le Suédois de Djurgardens Lucas Bergvall, Kévin Zéroli (Milan AC), Karité Lacey (Man United), Kendry Paez (Chelsea), Paulo Iago (Real Madrid), Finley Gorman (Man City) et Roony Bardghji (Copenhague). Une somme d'individualités, même pas majeures, désignées comme les successeurs de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Il faut donc se préparer à entendre le nom Mbappé au PSG et dans le foot pendant encore un long moment.