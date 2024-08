Thierry Henry brutalisé après France-Argentine

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France a vaincu l'Argentine en quart de finale des Jeux Olympiques. Un succès qui n'est pas passé chez les joueurs argentins mais aussi chez les observateurs. Le jeu français a été fortement critiqué.

Une bataille voire une guerre a eu lieu à Bordeaux vendredi soir. Les France-Argentine ne sont plus des matchs ordinaires depuis la finale du Mondial 2022 et ce quart de finale du tournoi olympique l'a prouvé. Rarement un match de football aux JO n'a été aussi tendu et controversé. L'après-match a été houleux avec des échauffourées entre les joueurs et une célébration polémique des Français. Nicolas Otamendi a critiqué le fait que les joueurs français aillent célébrer en face des supporters argentins. Dans le jeu, par contre, la victoire française ne devait susciter aucune réaction négative. Les hommes de Thierry Henry ont gagné 1-0 avec mérite et abnégation, même si la maitrise ne fut pas au rendez-vous.

La France a t-elle été si mauvaise ?

Cependant, même sur le débat du jeu, certains argentins n'étaient pas tendres avec la France. C'est le cas de Jorge D'Alessandro. Ancien joueur et entraîneur, il est désormais consultant en Espagne et il intervient notamment dans la célèbre émission El Chiringuito. Sur son compte X, il a regretté le gâchis argentin de vendredi. Pour lui, il est incompréhensible que l'Albiceleste n'ait pas réussi à battre la France. Il a jugé le jeu collectif français très pauvre.

DIRECTO … al aeropuerto de ORLY / FRANCIA 🇫🇷 …. la autoridad 🎓 del VAR /// dicto sentencia y justicia ⚖️…….. 🟰👏 pic.twitter.com/sT6HbypAR6 — Jorge D'Alessandro (@pibedale) July 24, 2024

« Ce qui s'est passé à Paris est dramatique. Jamais une équipe aussi inférieure, infiniment inférieure, la France de (Thierry) Henry, quelle pauvre équipe, comme elle a mal joué. Quelle seconde mi-temps, ils n'ont pas fait deux passes de suite. Quel désastre. Et l'Argentine est éliminée avec le noyau dont elle dispose », s'est-il plaint, mettant Javier Mascherano devant ses responsabilités. Pour lui, l'entraîneur U23 argentin doit démissionner après ce fiasco. Pourtant, sur le match, difficile d'en vouloir à l'ancien milieu de terrain puisque c'est surtout la maladresse des attaquants argentins qui explique l'écart d'un but entre les deux équipes.