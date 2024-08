JO 2024 ‍: La France se venge enfin des Argentins ‍!

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

JO 2024, quart de finale

Matmut Atlantique (Bordeaux)

France-Argentine 1-0

But : Mateta (5e)

Après le Mondial 2022 et la dernière Copa America, la France ne pouvait se rater contre l'Argentine ce soir. Il n'était même plus question de médailles olympiques mais d'honneur. Ce match attendu démarrait de manière idyllique pour les Bleus, mis devant par le coup de tête salvateur de Mateta sur corner. L'attaquant de Crystal Palace était proche du doublé mais il butait sur Rulli un peu plus tard dans cette première période. Fils de Diego Simeone, Giuliano était proche d'éteindre Bordeaux mais il mettait sa tête au-dessus alors qu'il était esseulé au second poteau (36e).

𝐎𝐍 𝐋’𝐀 𝐅𝐀𝐈𝐓, 𝐓𝐎𝐔𝐒 𝐄𝐍𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄 🇫🇷🙌



Victoire 1-0 face à l’Argentine ! Nos Bleus décrochent leur qualification en 𝐃𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐉𝐎 🤩🔥#FRAARG | #Paris2024 pic.twitter.com/xcdFty4vDG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 2, 2024

Après le repos, la France gérait tant bien que mal mais elle était aidée par l'extrême maladresse des attaquants argentins. Michael Olise marquait un deuxième but français (84e) mais c'était refusé par la VAR pour une faute invisible d'Akliouche. Les hommes de Thierry Henry tenaient bon et l'emportaient finalement 1-0 pour valider leur ticket en demi-finale. Ils retrouveront l'Egypte lundi soir à Lyon.