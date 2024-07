Paris 2024 ‍: Thierry Henry révèle les quatres joueurs écartés

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Thierry Henry avait jusqu'à mardi minuit pour transmettre au Comité International Olympique la liste des joueurs retenus pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mardi soir, le sélectionneur de l'équipe de France Olympique avait la lourde tâche de dévoiler à ses joueurs, lesquels ne participeraient pas aux JO de Paris. Sachant que Thuram avait déjà quitté le stage, dans la mesure où la Juventus, son futur club, ne l'autorise pas à disputer le tournoi olympique, Thierry Henry devait signifier à quatre autres joueurs qu'ils ne seraient pas de l'aventure. Et une fois que cela a été fait, il a ensuite transmis sa liste au CIO. Ce jeudi, en conférence de presse, le coach tricolore a révélé qu'Andy Diouf, Théo De Percin, Lesley Ugochukwu et Chrislain Matsima ne disputeraient pas les Jeux Olympiques, mais qu'ils resteront avec le groupe pour la suite de la préparation avec le statut de réserviste. On connaît donc le groupe de 18 joueurs qui seront en course pour une médaille lors des JO de Paris 2024.

Equipe de France Olympique

Gardiens de but : Nkambadio, Restes

Défenseurs : Badé, Locko, Lukeba, Magassa, Sildillia, Truffert

Milieux de terrain : Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Millot

Attaquants : Cherki, Kalimuendo, Lacazette (capitaine), Mateta, Olise