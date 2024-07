France ‍: La Juventus prive Khéphren Thuram des JO ‍!

Dans : JO 2024.

Khéphren Thuram ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris. Le joueur de l'OGC Nice doit être transféré à la Juventus et le club italien a prévenu Thierry Henry que ce dernier sera retenu pendant les JO.

Pour un coup dur, c'est un sacré coup dur que vient de connaître l'équipe de France olympique. Alors que le sélectionneur national doit décider avant minuit qui il doit conserver dans la pré-liste donnée en juin, il a appris que Khéphren Thuram ne sera pas disponible pour les JO 2024. En passe de quitter Nice pour la Juventus, le milieu de terrain doit respecter les consignes de son très probable futur club et Thierry Henry a annoncé ce mercredi que les dirigeants de cette équipe l'avaient prévenu dans la matinée qu'il ne fallait pas compter sur Khéphren Thuram.

Khephren Thuram quitte le groupe France pour les Jeux Olympiques. Son futur club (qui devrait être la Juventus Turin, comme annoncé par L'Equipe hier) s'oppose à sa venue.



« Je vais apprendre ce soir aux joueurs ceux qui doivent partir, on a jusqu'à minuit pour le faire. Mais ce que je peux déjà vous dire c’est que Khéphren Thuram est déjà parti. Ce matin, on a eu un appel du club ou il doit aller, normalement, et ce club s’oppose à sa venue pour les JO. C’est un coup très dur à la fois pour ce qu’il représente dans le jeu, mais également dans le groupe. Ce n’est pas évident, mais il faut faire avec. La Juventus ? Non moi, je n’ai pas dit le nom du club », a confié le sélectionneur de l'équipe de France Olympique à quelques semaines du début de la compétition. Pour mémoire, le tournoi olympique de football n'est pas une date FIFA et la FFF ne peut donc pas s'opposer aux clubs qui ne souhaitent pas libérer leurs joueurs.