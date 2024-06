JO ‍: Le PSG refuse le grand rêve de Thierry Henry

Dans : JO 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Thierry Henry va très prochainement annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour disputer les Jeux Olympiques 2024. Le sélectionneur des Bleuets va devoir faire sans pas mal de cracks.

Si les Bleus de Didier Deschamps sont lancés dans la préparation de l'Euro 2024 en Allemagne, ceux de Thierry Henry vont prochainement se réunir pour en faire de même pour les Jeux Olympiques. Certains joueurs voulaient disputer les deux compétitions, à l'instar de Kylian Mbappé. Mais voilà, la prochaine saison s'annonce des plus difficiles avec la nouvelle formule de la Ligue des champions. Raison pour laquelle de nombreux clubs ne veulent pas laisser partir leurs éléments pour les JO. D'ailleurs, le PSG vient apparemment de prendre une grosse décision concernant Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery.

Henry bloqué, le PSG hausse le ton

Selon les informations de Julien Froment, le club de la capitale a en effet décidé de ne pas permettre aux deux cracks de rejoindre la formation de Thierry Henry. Dans un post sur X, le journaliste précise : « INFO franceinfo. Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Paris2024. Le calendrier 24/25 risque d'être démentiel avec nouveau format de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. Il faut protéger les joueurs ». Si Henry devrait pouvoir compter sur une équipe séduisante, il ne pourra en revanche pas faire avec celle qu'il avait en tête depuis de nombreux mois. Les JO n'étant pas une compétition affiliée à la FIFA, les clubs sont libres de libérer ou non leurs éléments. Il faudra puiser dans le vivier du football français car chez les grands clubs de l'Hexagone (et même d'Europe), le message est clair. Au sélectionneur de faire les meilleurs choix désormais, lui qui pourra, pour rappel, compter sur la présence de trois joueurs de plus de 23 ans.