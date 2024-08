JO 2024 ‍: Les Bleues assurent leur première place

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

JO 2024, phase de poules femmes, groupe A

Groupama Stadium

Nouvelle-Zélande-France 1-2

Buts : Taylor (42e) pour la Nouvelle-Zélande ; Katoto (22e, 49e) pour la France

Après les hommes hier, les femmes de l'Equipe de France étaient trop fortes pour la Nouvelle-Zélande. Les joueuses d'Hervé Renard avaient quand même plus de mal que leurs compatriotes la veille. Il fallait une bourde de la gardienne néo-zélandaise sur une tête de Katoto pour ouvrir le score. Les joueuses d'Océanie réagissaient et égalisaient. Taylor envoyait une frappe de loin dont la trajectoire et le rebond étaient mal appréciés par la gardienne française. Heureusement, Katoto est en feu dans ces JO 2024. La buteuse du PSG plantait un nouveau doublé pour porter son total à 5 buts dans le tournoi olympique. Le score aurait pu être plus large mais Cascarino trouvait le poteau. La France s'imposait 2-1 pour valider sa première place dans le groupe A. Elle jouera le Brésil en quarts de finale, samedi soir à Nantes.