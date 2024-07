Colère à Marseille, les JO, ce n'est pas l'OM

Dans : JO 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Vélodrome faite partie des stades utilisés par les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour le football. Mais voilà, l'enceinte marseillaise n'attire pas les foules.



Le public marseillais est convié au Stade Vélodrome pour encourager les équipes en lice dans les compétitions de football aux Jeux Olympiques. L'enceinte marseillaise est souvent chaude quand l'OM joue mais a plus de mal à fair le plein pour les matchs olympiques. En effet, les tribunes sont clairsemées, ce qui commence à frustrer pas mal de monde dans la cité phocéenne. Pour Sébastien Jibrayel, adjoint aux Sports de Marseille, ce n'est pas un problème d'intérêt mais bien plutôt de prix proposés. Selon lui, les organisateurs des JO vont devoir écouter les Marseillais et baisser le montant proposé.

L'adjoint aux Sports de Marseille pousse un coup de gueule

Lors de quelques mots échangés avec France Bleu Provence, Sébastien Jibrayel n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, déçu par la situation : « Le prix des places est trop élevé. Quand on met le prix des places à 26 euros et jusqu’à 33 euros, les familles marseillaises n’ont pas le porte-monnaie pour ça. Plutôt que d’avoir un stade vide, réduisez le prix des places à 5 euros. Je ne me satisfais pas en tant qu’élu aux Sports de voir un stade vide dans une ville sportive comme Marseille. C’est pour cette raison que je propose de réduire le prix des places au stade Vélodrome. Je leur demande de réduire le prix des places des matchs qui se jouent au stade Vélodrome ». A noter que cette complainte n'est pas totalement passée inaperçue puisque les organisateurs des Jeux Olympiques « réfléchissent à cette proposition qui est louable ». Pour rappel, l'équipe de France Olympique de Thierry Henry reçoit la Nouvelle-Zélande ce mardi (19h) au Stade Vélodrome. Des places sont encore disponibles...