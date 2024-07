JO ‍: Mbappé change de sport et se met au tir à l'arc

Même aux Jeux Olympiques, il est question de Kylian Mbappé dans une discipline pourtant bien éloignée du football. Un jeune français qui a marqué les esprits en tir à l'arc a clairement fait du Mbappé dans le texte.

Incroyable moisson de médaille pour la France aux Jeux Olympiques ce lundi 29 juillet et il y en a eu pour tous les sports. Y compris le tir à l’arc par équipe, où la France est allée chercher la médaille d’argent. L’occasion pour le grand public de découvrir les membres des Bleus, et notamment le très jeune Baptiste Addis qui n’avait pas froid aux yeux du haut de ses 17 ans, et a même été le maillot fort de l’équipe tricolore. A l’issue de la cérémonie, le jeune archer a été interrogé par France Télévisions, et a clairement laissé éclater sa joie. Surnommé rapidement sur les réseaux sociaux le « Mbappé du tir à l’arc », Addis était conscient d’avoir mis un gros coup de projecteur sur sa discipline, même si cela ne perdure que quelques semaines lors d’une Olympiade. C’est toujours ça de pris pour le jeune archer, qui a tenu à en profiter en réclamant tous les honneurs liés à sa médaille d’argent, gratifiant même les journalistes d’une imitation revisitée de Kylian Mbappé.

the silver medalist Baptiste Addis said that he is a fan of KM press conferences, he wants to have the same press conferences for the archery as they don’t do it there atm and he was imitating Kylian by saying his famous line « archery (originally football) has changed » 😹… pic.twitter.com/Ry8idsfSTD