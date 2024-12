L'OM recrute un arbitre pour éviter le pire

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après plusieurs rencontres aux décisions arbitrales qu'elle a jugées litigieuses, la direction de l'Olympique de Marseille a décidé de s'offrir les services d'un ancien arbitre de Ligue 1.

Si c'était encore un secret pour le grand public, L'Equipe a mis les pieds dans le plat en révélant ce que faisait l'Olympique de Marseille pour tenter d'apaiser sa relation conflictuelle avec l'arbitrage français. Cette saison, la direction phocéenne s'est sentie lésée à plusieurs reprises par les arbitres. D'abord, lors de la suspension de trois matchs ferme contre Mehdi Benatia, lequel avait été sanctionné pour une conduite anti-sportive envers Benoit Bastien pendant l'Olympico. Les tensions étaient montées d'un cran alors même que les hommes de Roberto De Zerbi l'avaient finalement emporté sur la pelouse de l'OL. Plus tard, c'est face au Paris Saint-Germain que l'arbitrage a fait jaser. L'expulsion prématurée d'Amine Harit pour un pied haut sur Marquinhos a poussé, chez les dirigeants marseillais, à une réflexion sur son rapport à l'arbitrage.

Un ancien arbitre de L1 à la rescousse de l'OM

🗞️Franck Schneider, ancien arbitre du championnat, est depuis quelques semaines consultant en arbitrage à l’OM.

Il est en contact direct avec le staff technique pour rappeler certaines règles par exemple. Mais il est surtout présent à chaque match à domicile pour éclairer la… pic.twitter.com/xyIetF9Zmx — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 5, 2024

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille s'est offert les services de Franck Schneider. L'ancien arbitre de Ligue 1, qui s'est retiré des terrains de football à l'issue de la saison 2021-2022 qu'il avait passée dans l'antichambre de l'élite, avait rejoint le staff technique du RC Strasbourg en juillet 2022. C'est en tant que consultant en arbitrage qu'il proposait ses services. Un état de fait qui avait attisé la curiosité des décideurs de l'OM. Deux ans et demi plus tard, ce sont les Phocéens qui ont pris la décision de faire appel à l'expertise de l'ancien arbitre. L'objectif est clair : apaiser les tensions qui peuvent exister entre le club et le corps arbitral.

Le quotidien sportif français indique toutefois que Franck Schneider ne fait pas quotidiennement partie du club. Ses interventions ne se limitent qu'à des explications avec le staff technique sur des situations très précises afin de rappeler certaines règles du jeu. Le tout, en faisant de la prévention sur l'attitude des joueurs, lesquels n'ont pas encore eu l'opportunité de rencontrer l'ancien arbitre français. Enfin, on apprend que Schneider se rend au Vélodrome à chaque match à domicile pour faire un bilan en temps réel sur tous les faits de jeu qui peuvent paraître litigieux aux yeux des Marseillais. Au club, on parle surtout d'une réflexion qui date de plusieurs mois.