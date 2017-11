TV : Pierre Ménès va de nouveau se faire opérer

Dans : Info, OL, OM, PSG.

Souffrant d'une stéatose hépathique non alcoolique, Pierre Ménès a subi une double greffe d'un rein et du foie en décembre 2016, une très sérieuse opération qui s'est bien passée. Et si le consultant de Canal+ a retrouvé la forme et les plateaux de télévision, il va devoir encore une fois passer sur le billard. Mais on rassure les supporters de Pierre Ménès, c'est une opération tout à fait classique prévue suite à sa lourde intervention chirurgicale de l'année.

« Pas tout à fait rétabli au niveau de la marche depuis sa greffe en décembre dernier, il devra se soumettre prochainement à une nouvelle intervention chirurgicale, habituelle chez les transplantés », précise l’Equipe Magazine, qui ne donne pas la date de cette future opération. Depuis qu'il a subi sa double greffe, Pierre Ménès ne cesse de militer pour le don d'organes, ne manquant jamais une occasion de faire la promotion de cette démarche. Nul doute que cette prochaine intervention lui permettra de remettre les projecteurs sur cette démarche importante.