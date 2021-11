TV : Mauvais payeur, Canal + attaqué en justice !

Dans : Info.

Par Corentin Facy

En conflit avec la LFP au sujet de l’attribution des droits TV de la Ligue 1, Canal + fait également face à une attaque en justice de la part d’Eurosport.

Voici une information que personne n’avait vu venir et qui ne manquera pas de faire réagir. Canal +, qui aurait tout simplement décidé de diffuser Eurosport sans payer la chaîne pendant le confinement faute de compétitions sportives, se retrouve trainé en justice par le groupe Discovery. Canal + et Eurosport avaient signé il y a plusieurs mois un accord de distribution pour environ 40 millions d’euros par an pendant trois ans. Mais faute de compétitions sportives pendant la pandémie de Covid-19, le groupe de Vincent Bolloré a pris la décision de stopper une partie de ses engagements sans en avertir les dirigeants d’Eurosport.

Un litige entre Canal + et Eurosport

C’est ainsi que selon les informations obtenues par Les Echos, le groupe Discovery a assigné Canal + devant le tribunal judiciaire de Paris. Eurosport réclame un total de 10 millions d’euros pour concurrence déloyale dans la mesure où Canal + a continué de diffuser la chaine sportive sans pour autant payer ses engagements. L’affaire en est encore au « stade préliminaire » pour le moment selon le média, qui explique par ailleurs qu’Eurosport ne souhaite pas couper les ponts avec Canal +, qu’il estime comme un « partenaire de longue date ». Les Echos rappelle par ailleurs que ce litige n’est pas le premier pour Canal + depuis le début de la crise sanitaire. Et pour cause, TF1 et France Télévisions ont accusé la chaîne diffusant le Canal Football Club d’avoir trahi la chronologie des médias lorsqu’elle est passée en clair au début du confinement. Plus que jamais, les avocats de Canal + ont du boulot ces derniers mois et cela ne semble donc pas parti pour se calmer.