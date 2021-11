TV : Le Canal Football Club coule, un effet Pierre Ménès ?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Rien ne va plus pour l'émission football du dimanche soir sur Canal+ dont les audiences sont très faibles, et désormais à des années-lumière de Téléfoot.

« La semaine des Français en coupe d’Europe », « La 11e journée de Premier League », « Dans la tête de Jules Koundé » et Etienne Mendy en invité sur le plateau, le Canal Football Club avait un menu alléchant dimanche soir, mais visiblement les téléspectateurs se détournent de plus en plus du rendez-vous football de la chaîne cryptée. En effet, l’audience du CFC a touché un nouveau plus bas si l’on s’en tient à la très importante part d’audience. Avec 435.000 fidèles devant Canal+, Hervé Mathoux a fait un tout petit mieux que dimanche dernier, mais l’audience de 2% est le plus mauvais score pour l’émission depuis le début de la saison 2021-2022. Bien évidemment, l’absence d’images de Ligue 1 fait mal au Canal Football Club, et c’est indéniable, et la comparaison avec Téléfoot le confirme. Le dimanche en fin de matinée, l’émission football de TF1 a réuni 872.000 téléspectateurs, soit 12,7% de part d’audience. Un écart qui se creuse de plus en plus.

Outre l'absence des images de Ligue 1, le fait que désormais Canal+ soit plutôt la chaîne du rugby le dimanche soir que celle du football pèse également dans ces audiences médiocres. Bien évidemment, il est impossible de passer sous silence l'avis de ceux qui pensent qu'avec le départ de Pierre Ménès le Canal Football Club a perdu son sens de la polémique, l'ancien consultant savait à la perfection faire du buzz. Mais en décidant de se séparer à l'amiable de Pierre Ménès, la chaîne cryptée a fait un choix éditorial en revenant à une émission plus lisse...mais qui a bien du mal à retrouver son public. Pour l'instant, le CFC reste donc droit dans ses bottes malgré cette situation très compliquée, jusqu'à quand ?

Le #CanalFootballClub avec @MathouxHerve toujours faible hier soir en access sur @canalplus: 435.000 téléspectateurs 2% du public. Dimanche d'avant, l'émission avait réuni 411.000 téléspectateurs et 2.2% du public. pic.twitter.com/ZWDpSB6sz0 — @Mediasinfos 📺📻📸📰 (@Mediasinfos) November 8, 2021

Du côté des réseaux sociaux, on n'est pas tendre avec cette version 2021-2022 du Canal Football Club. « A quoi ça sert maintenant canal football club ? A résumer des matchs que t’as vu il y a 5 jours ? Aucun intérêt », « À mon avis, c'est plus l'absence d'images des matchs de ligue 1 que la disparition de Pierre Ménès qui est la cause des baisses d'audience », « Le canal football club sans Pierrot c'est fade comme une choucroute sans Riesling », les commentaires sont sans aucune complaisance avec ce qui était auparavant le rendez-vous phare du football français. De quoi confirmer qu'entre la Ligue 1 et Canal+ rien ne va plus, la chaîne du groupe Bolloré ayant même décidé de diffuser non pas sur C+ Sport mais sur C+ Décalé des affiches de Ligue 1 dont le prochain PSG-Nice.