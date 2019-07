TV : Aux abris, Julien Cazarre de retour sur RMC !

En fin de saison dernière, Julien Cazarre avait fait ses adieux sur les antennes de Canal+ dans l’ultime émission de J+1. Mais que ses fans se rassurent, l’humoriste français occupera bel et bien la scène médiatique lors de l’exercice 2019-2020. Puisque ce jeudi, RMC a annoncé le grand retour de Cazarre.

« Julien Cazarre sera le sniper de Christophe Dugarry dans Team Duga de 18h à 20h du lundi au jeudi. Le trublion du PAF sera également présent du lundi au jeudi à partir de 21h dans l’émission de référence d’après-match qui l’a révélé, l’After Foot, pour un rendez-vous humoristique. Entouré de ses acolytes Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Jérôme Rothen, Julien Cazarre reviendra sur l’actu foot avec son humour sarcastique », explique, dans un communiqué, la radio et la chaîne de télévision, qui disposera donc d’une véritable arme supplémentaire pour la rentrée prochaine.

