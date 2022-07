TV : Amazon sort une offre qui casse tout pour la Ligue 1 et la Ligue 2

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Les abonnés qui suivent la Ligue 1 et la Ligue 2 sur Prime Vidéo vont découvrir une nouvelle offre proposée par le diffuseur américain. Encore fois, Amazon surprend tout le monde.

Un peu plus d’un an après avoir raflé 80% des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Prime Vidéo a montré qu’Amazon ne s’était pas lancé pour rien dans ce projet. Les abonnés l’ont constaté, contrairement à Téléfoot, c’est un produit parfait ou presque qui a été proposé, ce dont la Ligue de Football Professionnel peut se féliciter. Même si Canal+ rage encore contre ce deal signé entre le football français et le géant américain, les téléspectateurs ont eu une bonne surprise en constatant qu’aucun prélèvement n’était fait durant les mois de juin et juillet, aucun match de L1 et L1 n’étant donné. Mais dans un email envoyé à ses clients, Prime Vidéo a annoncé une nouvelle offre commerciale agressive afin de faire revenir ses abonnés, et en attirer de nouveaux. En effet, la chaîne, qui annonce par ailleurs qu’elle récupère le multiplex Ligue 2 cédé à la L’Equipe l’an passé, fait une offre pour un abonnement annuel avec un prix à la baisse par rapport aux 12,99 euros payés chaque mois.

89 euros pour toute la saison de Ligue 1, Prime Vidéo baisse ses tarifs

😍 Thierry Henry fera son retour à la rentrée sur #PrimeVideo pour une nouvelle saison de @Ligue1UberEats ! #PrimeVideoLigue1 #ThierryHenry pic.twitter.com/CNObm6tiRQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 6, 2022

« Prime Video annonce aujourd'hui le lancement d’une offre saison qui permettra aux fans de football d'accéder à plus de 600 matchs exclusifs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, diffusés par Prime Video au sein du Pass Ligue 1. L’offre saison sera disponible pour les membres Prime à seulement 99 euros, avec une offre promotionnelle à 89 euros jusqu'au 28 août. La saison prochaine, le multiplex de Ligue 2 sera également disponible en exclusivité sur Prime Video, sans coût supplémentaire. Cela viendra s’ajouter aux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 dont les membres Prime bénéficient déjà dans le cadre de leur abonnement au Pass Ligue 1. Le multiplex de Ligue 2, diffusé tous les samedis à 18h30, sera présenté par Félix Rouah et inclura un avant-match de 30 minutes (coup d'envoi des matchs à 19h) », précise Prime Vidéo. « Nous allons continuer à innover, en nous concentrant sur ce que veulent les fans de football en France. D’autres nouveautés seront annoncées avant le début de la saison », précise, dans un communiqué, Alex Green, Directeur Général Prime Video Sport Europe, qui confirme que Thierry Henry sera toujours le consultant vedette de la chaîne sportive.