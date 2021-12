Amazon achète la Ligue 1, la raison secrète dévoilée

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis le début de la saison 2021-2022, 8 matchs de chaque journée de championnat de Ligue 1 sont donnés sur Prime Vidéo. Le public a ajouté un abonnement en plus, mais s'il y avait un autre secret.

Il y a quelques jours, évoquant les audiences de Prime Vidéo concernant les matchs de Ligue 1, le patron d’Amazon Europe a confié que certaines grosses affiches atteignaient le million de téléspectateurs, même si évidemment ces audiences ne sont pas vérifiées par les outils officiels des chaînes classique. Alex Green se réjouissait de ce résultat, alors même que certains dirigeants de clubs commençaient à s’inquiéter. Bien évidemment, le boss du diffuseur n’a pas donné le nombre précis d’abonnés qui ont pris le Pass Ligue 1 à 12,99 euros par mois pour suivre le Championnat de France, mais sur le papier ce n’est finalement pas si mal pour celui qui a raflé ces droits sous le nez de Canal+, qui depuis ne décolère pas. Reste qu’Amazon a tout de même déboursé 250 millions d’euros par saison pour 8 matchs par journée de Ligue 1, et cela jusqu’en 2024. Quelques mois après le fiasco Mediapro, la LFP peut donc avoir le sourire, mais comme le rappelle Ouest-France, plus que le football Amazon s’est offert encore plus d’infos sur ses clients, mais également un vrai poids lorsqu’il s’agit de négocier avec les autorités françaises, et pas que pour le sport.

La Ligue 1 sur Amazon, ce n'est pas que du sport

Pour Pierre Guyon, journaliste du plus grand quotidien de France, il ne faut pas prendre Amazon pour une société qui a juste voulu rendre service à la Ligue 1. « Pour diffuser 80 % des matches, Amazon paye moins cher que Canal+ qui peut n’en téléviser que deux… Chercher l’erreur. Surtout, la multinationale de Jeff Bezos est bien moins attachée à notre championnat que ne l’est la chaîne cryptée, dans un pays ou le football ressemble plutôt au rugby. En revanche, les données personnelles des fans de foot… Ça c’est intéressant : type de rasoirs, de livres ou de vêtements achetés…Et comme il faut obligatoirement souscrire à Amazon prime pour ensuite s’abonner au pass Ligue 1 de Prime vidéo, ça vaut bien les 250 et quelques millions investis. Le sport est un vecteur très puissant. Amazon l’a bien compris. En « sauvant » un fleuron national, l’entreprise s’achète une image, et la possibilité de peser dans certaines négociations », explique le journaliste. Au moment où les GAFA sont soumis à de rudes pressions fiscales en Europe, cela peut aussi compter.