TV : 25 euros par mois, Mediapro lâche son prix

Ce mardi matin, les fans de football ont découvert avec surprise l’accord entre TF1 et Mediapro, dont la chaîne en France se nommera « Téléfoot ».

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront les deux commentateurs principaux de la chaîne sportive, ce qui réjouit une bonne partie des amateurs de football en France. Gare toutefois à la confusion : malgré l’accord avec TF1, la Ligue 1 ne sera pas diffusée en clair la saison prochaine. Patron de Mediapro, Jaume Roures l’a confirmé en conférence de presse ce mardi matin. Devant les médias, il a par ailleurs indiqué que le prix de l'abonnement à la chaîne devrait bien se situer aux alentours de 25 euros par mois.

« Nous avons la volonté de conclure des accords de longue haleine. Nous avons signé un accord sur la marque (Telefoot), le contenu des programmes, sur les talents... de 4 ans avec TF1. On attend de connaître le calendrier officiel de la LFP pour annoncer la date de lancement de la chaîne. Mais elle sera lancée au mois d'août. Et on fera un autre point sur la distribution d'ici une dizaine de jours. Le prix sera aux alentours de 25€/mois. Il n'y aura pas de match en direct en clair de la Ligue 1 sur TF1. Le magazine Telefoot ne disparaîtra pas de TF1. Il y aura une édition dimanche sur TF1. Notre objectif est d'atteindre la barre des 3,5 millions d'abonnés avec la chaîne Telefoot » a notamment expliqué le grand patron de Mediapro. Rendez-vous maintenant dans environ deux semaines pour connaître les détails concernant la distribution de cette chaîne tant attendue par les fans de Ligue 1 et de foot en France.